TORNEO CLAUSURA DE AFA
Sindicato de Pasteleros de Jujuy
Paritarias 2025
LIGA PROFESIONAL
Tribunales de la capital jujeña
El tiempo en Jujuy
San Pedro
salud
Cestobol
atletismo
San Pedro

Amenazaron con un arma

Cuatro personas, que circulaban en camioneta, fueron detenidas.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 00:00

Cuatro personas amenazaron con un arma de fuego a tres hombres, escaparon en una camioneta y fueron detenidos.

Según fuentes consultadas, el hecho se registró el pasado domingo alrededor de las 6.30 sobre un tramo de la calle Alberdi del barrio Las Maderas de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que tres hombres caminaban, cuando una camioneta Toyota Hulix se detuvo a la par y descendieron tres personas. Uno de los inculpados extrajo un arma de fuego y los amenazó diciendo "no se hagan los cancheros", según lo denunciado, para luego retirarse en el rodado.

Las víctimas alertaron a la Policía, una comisión divisó al vehículo y procedió a la detención de cuatro hombres. Además, un arma de fuego calibre .22 fue secuestrada.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

