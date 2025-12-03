El SMN extendió en Jujuy la alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió ayer el alerta amarilla por tormentas para hoy y mañana, en distintos puntos de la provincia de Jujuy.

Con temperaturas que ascenderán hasta los 33° se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

La entidad oficial también advierte que las tormentas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada.

Pronostica que para la madrugada y mañana de hoy las áreas que serán afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, serán: zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara y zona montañosa de Tumbaya.

Y para mañana por la noche la advertencia rige para: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques.

Hoy, para San Salvador de Jujuy, el SMN prevé tormentas fuertes y aisladas durante toda la jornada con hasta un 70% de probabilidad, una mínima de 20° y una máxima de 30°.

Sin embargo, mañana, la capital jujeña gozará de buen tiempo, sin pronóstico de lluvia y temperaturas que irán de los 20°, la mínima, a los 33°, siendo esta la máxima.

Tiempo para Cena Blanca

Hasta el momento, el viernes se presenta auspicioso en la capital para la celebración de la Cena Blanca 2025, una tradición que reúne a estudiantes egresados de los distintos colegios de la ciudad.

La cita, que será en inmediaciones de la Ciudad Cultural y contará con la presencia de aproximadamente 3.900 chicos, se desarrollará en medio de una noche soñada que presentará una temperatura mínima de solo 20° después de un día de alta temperatura (35°) y sin pronóstico de lluvia.

Cabe recodar que el SMN viene renovando y extendiendo la alerta durante los últimos cinco días por lo que solicita a la comunidad a estar atentos a las modificaciones que podrían darse en el pronóstico.

Al momento, la alerta que rige para hoy y mañana es nivel amarillo y advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Razón por la cual recomiendan evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, etc.