Jujuy presentó importante baja en los contagios de VIH

Según los últimos índices, la provincia de Jujuy atraviesa uno de los descensos más significativos en casos de VIH de los últimos años. Así lo confirmó Fernanda Peinado, secretaria general del Ministerio de Salud, quien en diálogo con El Tribuno de Jujuy explicó que entre el 2024 y el 2025 la Provincia registró una disminución muy marcada en los nuevos diagnósticos, a pesar de encontrarse en un contexto de recortes a nivel nacional.

1.495 personas viven con VIH en la provincia. El 95% cuenta con provisión de medicación del sistema público de salud.

Según los datos provinciales actualizados hasta noviembre de 2025, Jujuy pasó de 270 casos positivos en 2024 a 160 en 2025, una baja que fue "objetiva y sostenida", refirió la funcionaria. A pesar de que la Provincia aún se encuentra por encima del promedio nacional, se avizora que en un futuro cercano podría ubicarse por debajo de la media en 2026 si se mantiene esta misma tendencia.

La médica subrayó que este avance se debe a las campañas de prevención y promoción más amplias y continuas, que se realizan durante todo el año. Este año se realizaron más pruebas que en 2024, y aun así se detectaron menos contagios, un indicador claro de que las acciones conjuntas están funcionando.

El fortalecimiento de los operativos sanitarios, rastrillajes, ferias, actividades en escuelas y presencia en barrios también fue clave para llegar a distintas generaciones.

FERNANDA PEINADO

Asimismo Peinado señaló que hubo mucha incertidumbre en el envío de medicación e insumos desde Nación, ya que había un programa que históricamente abastecía a todas las provincias. La falta de test rápidos, reactivos para carga viral y medicación, tanto pre como post exposición, hizo que Jujuy tuviera que invertir recursos propios para garantizar la continuidad de los tratamientos.

"Para que una persona viva con calidad, la medicación no puede faltar. No se puede tomar un día sí y cinco días no", remarcó. Por ello, la Provincia decidió sostener la provisión con fondos propios para evitar interrupciones que pongan en riesgo la salud de las personas que viven con VIH.

Por otra parte también remarcó otro avance destacado: la descentralización de la entrega de medicación, que antes se hacía únicamente en el Hospital "San Roque". "Hoy, las personas pueden retirarla en centros de salud de toda la provincia, desde Yuto hasta zonas rurales profundas", dijo la profesional y expresó que, además, "los equipos cuentan con un tablero de gestión en tiempo real, que permite conocer la situación de cada paciente, su localidad y el agente sanitario responsable, algo que durante años llegaba con un año de atraso desde Nación".

En este marco, comentó que Jujuy también pasó de 5 a 45 Cepat (centros de testeo rápido) y alcanzó casi 80 mil pruebas en 2025, siempre bajo modalidad voluntaria y confidencial.

Caída de la mortalidad

La funcionaria indicó que la mortalidad vinculada al VIH bajó de 6,1% a 2,5%, ubicándose al nivel de la media nacional y con perspectivas de continuar descendiendo. También resaltó que más de 1.400 personas con VIH en la provincia pueden llevar "una vida absolutamente normal", siempre que accedan a sus controles y tratamientos.

Derribando mitos

El grupo con mayor incidencia no son los adolescentes, sino jóvenes de 25 a 35 años. También se registran contagios en personas mayores, incluso de 60 a 80 años.

Los anticonceptivos no previenen VIH ni sífilis; el preservativo sigue siendo la principal herramienta de protección.

La médica también celebró la disminución de casos de sífilis adquirida y sífilis congénita, gracias al trabajo en prevención, controles y acceso a tratamientos.

Finalmente hizo hincapié en la importancia de realizarse controles, solicitar medicación post exposición cuando exista una relación de riesgo, y mantener una adhesión constante al tratamiento.

"El mensaje final es que hay que cuidarse. Y ante cualquier duda, acercarse al centro de salud. La medicación está disponible y actuar a tiempo hace la diferencia", afirmó.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó este 1 de diciembre, Día Mundial en Respuesta al VIH-SIDA, que la Provincia continúa fortaleciendo el abordaje de manera integral gracias al trabajo de sus equipos y al despliegue de estrategias territoriales para facilitar más testeos, más diagnósticos tempranos, más accesibilidad y más personas en tratamiento, mientras registra mortalidad más baja de los últimos diez años.

La Provincia, con recursos propios, adquirió remedios e insumos

En la provincia de Jujuy, un total de 1.495 personas viven con VIH y el 95% cuenta con provisión de medicación del sistema público de salud, cumpliendo de este modo con los estándares de OPS/OMS. Este trabajo sostenido por decisión del Gobierno de Jujuy, ha permitido contener las dificultades presentadas en el último tiempo respecto a la provisión por parte de Nación. Frente a esta situación, la Provincia asumió con recursos propios la compra y provisión de medicación e insumos, asegurando accesibilidad y calidad de vida a las personas con VIH.

En la respuesta frente al VIH, entre enero y noviembre de 2025 se realizaron, a través de la red de 45 Centros de Promoción, Asesoramiento y Testeo de VIH (Cepat) y unidades hospitalarias, 75.794 test para VIH en la provincia, esfuerzo que permitió detectar 160 casos nuevos de VIH y dando cuenta que una mayor detección está directamente asociada a un mayor acceso al testeo. Con estos datos, la tasa actual de VIH se ubica en 19,7 cada 100 mil habitantes mientras la tasa de mortalidad es 2,5, es decir, la menor tasa registrada en la última década a nivel provincial y dentro del promedio nacional con importancia clave del diagnóstico temprano, el acceso oportuno a la medicación y el fortalecimiento del seguimiento clínico.

Actividades

Equipos de Salud realizaron el lunes testeos rápidos y asesoramiento en VIH-SIDA y sífilis a través de la red de Cepat junto a equipos de puestos de salud, Caps y hospitales y en articulación con municipios, organizaciones vecinales y de la sociedad civil. Las actividades abiertas a la comunidad tienen como objetivo fortalecer promoción y prevención de acuerdo al Plan Estratégico de Salud, facilitando herramientas para el cuidado de la salud, el ejercicio de derechos y reiterando la importancia del testeo gratuito, voluntario, confidencial y con resultado en el momento.

El trabajo de Salud en toda la provincia promueve el acceso a información sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); accesibilidad al testeo para reducir los diagnósticos tardíos y el testeo y asesoramiento a personas gestantes para evitar la transmisión materno-infantil del VIH e ITS e incluir a sus parejas; asimismo, disminuir el estigma y la discriminación en torno al VIH y otras ITS a través del asesoramiento y consejería.

Los Cepat ubicados en todas las áreas operativas de la provincia permiten la búsqueda activa de potenciales casos, facilitan información permanente y garantizan pleno acceso al testeo que se recomienda al menos dos veces al año para el diagnóstico temprano.