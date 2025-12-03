Con más de 400 atletas se vivió el Regional del NOA

Más de 400 atletas de todo el NOA le dieron brillo al torneo "Martín Corradini". Fue la tercera edición en la pista del Rim 20 y durante la premiación contó con la participación del Gobernador de la provincia, Carlos Sadir.

El torneo rindió homenaje al gran dirigente, impulsor de la disciplina en Jujuy, cuya huella es continuada por sus familiares, quienes activamente apoyan y trabajan por el atletismo local y regional.

El gobernador Carlos Sadir, el intendente capitalino Raúl Jorge, Luis Calvetti, Secretario de Deportes, y la titular de la Federación Jujeña de Atletismo, Graciela Corradini, ponderaron la cantidad de competidores.

El gobernador Sadir expresó su satisfacción por la masiva participación: "La verdad que una gran convocatoria para este torneo regional de atletismo que lleva el nombre de Martín Corradini. Estamos muy contentos de ver esta cantidad enorme de niños, niñas, jóvenes compitiendo y también el deporte adaptado".

"La idea sería que el próximo torneo, seguramente el otro año, ya lo podamos hacer en la pista nueva en Alto Comedero. Estamos dotándola de toda la infraestructura y construyéndola de manera tal que tenga todas las condiciones suficientes para poder hacer torneos regionales, nacionales y, por qué no, internacionales", afirmó el mandatario, destacando el objetivo de preparar la pista para la alta competencia.

Finalmente, Sadir reconoció el esfuerzo conjunto que impulsa el deporte en la provincia: "Quiero destacar el trabajo de las distintas asociaciones, instituciones, clubes, profesores y, obviamente, los papás y mamás de cada uno de los deportistas. Hemos realizado presentaciones de los equipos jujeños con mucho éxito en distintas partes del país".

Estuvieron presentes escuela Municipal Los Halcones de Santiago del Estero, Barranca Larga, Titakim Tinogasta, Laguna Blanca, Presidente San José, Formativa de Atletismo Belén, Moutnig, Defensores de Catamarca, Municipal de Atletismo Trancas y Burruyaco de Tucumán, Team Correcaminos de Tartagal, Provincial de Atletismo, Municipal de Salta, Minas de Susques, Municipal de San Pedro, Santa Rita de Monterrico, Municipal de Palpalá, IES 4 de Palpalá, Meraki, Centro de Desarrollo Atlético Ri 20, Sparta Fitness, Atlético Miraflores, Atletismo La Esperanza, Team Lanza Llamas, Maktazu, Romero Running Team Rorut.