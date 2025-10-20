Invitan a Expo Formación para el Trabajo en Ciudad Cultural

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, invitó a participar de la Expo Formación para el Trabajo, un evento que busca acercar herramientas concretas para fortalecer la empleabilidad y el desarrollo laboral de los jujeños. La actividad se realizará este miércoles de 9 a 19 en la Ciudad Cultural.

La directora de Promoción de Empleo, Belén Oller, destacó que la expo tiene como objetivo ofrecer todas las herramientas que los jujeños necesitan para mejorar su empleabilidad. El evento contará con la participación de distintos organismos provinciales, entre ellos el Registro Civil y la Policía de la Provincia, que facilitarán la entrega de planillas prontuariales, además de espacios para armado de currículums y orientación laboral, destinados especialmente a quienes aún están buscando su vocación o un oficio.

Asimismo, se presentará la oferta formativa de la Academia de Oficios, con una muestra de capacitaciones y demostraciones en vivo. Allí mismo, los interesados podrán inscribirse directamente en ocho capacitaciones disponibles en el stand de la Secretaría de Trabajo y Empleo. "Sabemos que muchas personas no lograron anotarse a través de la página web, por eso decidimos abrir esta oportunidad presencial para que nadie se quede afuera", explicó Oller.

Finalmente, la funcionaria destacó la llegada del simulador de manejo de camiones, que será exhibido por primera vez durante la expo. "Es una innovación total", y "representa una salida laboral, especialmente por nuestra ubicación en el corredor bioceánico", concluyó.