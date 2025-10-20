Golpeó a su expareja tras exigirle que muestre el celular

Un sujeto fue denunciado luego de protagonizar un hecho de violencia de género en la ciudad de Tilcara, donde golpeó ferozmente a su expareja tras exigirle que le mostrara su teléfono celular.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 8 en un sector de la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que el inculpado ingresó al domicilio de su expareja, con quien tiene hijos en común, y en un momento determinado observó que el teléfono celular de la mujer comenzó a sonar e intentó arrebatárselo.

Ante la negativa de la mujer, el irascible sujeto le propinó un golpe de puño en el rostro, la sujetó del cuello y mientras la asfixiaba y vociferaba amenazas, le obligó a entregar el dispositivo móvil desbloqueado.

De esa manera se apoderó del teléfono celular, pero lejos de concluir con el violento escenario, el hombre continuó agrediendo con golpes de puños y patadas a la víctima.

Posteriormente el agresor se retiró del domicilio y la víctima se dirigió de manera inmediata a la Seccional 14°, donde relató el hecho y radicó la correspondiente denuncia.

Luego de tomar conocimiento de las grave acusaciones, los uniformados de la dependencia remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Además dispuso una serie de medidas restrictivas para resguardar la integridad física de la víctima.

Finalmente los efectivos policiales de la Seccional 14° de la Unidad Regional 3 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, bajo las directivas del representante fiscal interviniente.