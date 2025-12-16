Se realizó con éxito la expo de los CICs y los adultos mayores en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá realizó la exposición de los cursos y talleres que se desarrollan en los Centros de Integración Comunitaria (CICs) de la ciudad, incluyendo propuestas impulsadas para Adultos Mayores y el espacio TEA Corazones Azules. La actividad tuvo lugar en las galerías del Centro Cívico y reflejó el trabajo de las distintas actividades municipales destinadas en diversos puntos de la ciudad. Actualmente, los CICs cuentan con más de 30 cursos anuales orientados a brindar contención, espacios de recreación y participación, capacitación y formación en oficios, fortaleciendo la inclusión y el bienestar de toda la comunidad. Además de contener a 250 adultos mayores y también a jóvenes y adultos con diferentes discapacidades.

En la oportunidad, también se llevó a cabo la Expo "Años Plateados" de los adultos mayores, que refleja el gran esfuerzo comunitario y en la que participaron alumnos en una exhibición que reflejó las distintas actividades municipales destinadas a personas de la tercera edad.

Al respecto, el intendente Rivarola expresó su alegría por ver a la comunidad contenida y divirtiéndose. “Es uno de los paradigmas de nuestra gestión, las políticas públicas con adultos mayores y personas con discapacidad, que en otros niveles de gobiernos son abandonadas, aquí se trabajan con recursos propios”. Destacó que la gestión se caracteriza por la ayuda mutua y la puesta en valor de la infraestructura municipal para la educación no formal, cursos para niños con discapacidad y talleres para todas las franjas etarias. “El conocimiento no tiene edad”, afirmó, recordando que las actividades mantienen activa la mente de los mayores y buscan brindarles felicidad en medio de los desafíos diarios.

Por su parte, Mariela Segovia, secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, resaltó la emoción de cerrar ambas áreas con un trabajo que brinda inclusión, intercambio de experiencias y la posibilidad de ingreso económico para los emprendedores. “Somos conscientes de la situación del país y la provincia, por lo que diagramaremos un 2026 con más actividades y capacitaciones”, anunció. Destacó también la articulación institucional que permite sostener iniciativas a pesar de los recortes presupuestarios en otros niveles, como los viajes de los mayores o las visitas de otras localidades.

Claudia Díaz, profesora de artesanías de la coordinación de Adultos Mayores, comentó que dicta talleres gratuitos de cotillón y armado de flores en goma eva, donde asisten tanto mayores como jóvenes: “Sirven para la economía familiar y para motivarse, especialmente a quienes tienen problemas de salud y reciben recomendaciones médicas para realizar actividades productivas.