La autopsia confirmó qué mató al adolescente Juan Vanegas en Alto Comedero

La investigación por el homicidio de Juan Vanegas, el adolescente de 15 años asesinado el pasado sábado 13 de diciembre en el barrio Alto Comedero, tuvo un avance crucial con los resultados de la autopsia. El estudio, realizado en la Morgue Judicial, determinó que la causa de la muerte fue un "shock hemorrágico" provocado por una única y precisa herida de arma blanca.

El informe detalla que la lesión, ubicada en el muslo izquierdo, alcanzó y dañó tanto la arteria como la vena femoral, vasos sanguíneos de gran calibre cuyo corte provoca una hemorragia masiva y rápida. Un hallazgo significativo es que el joven no presentaba otras heridas de defensa o de ataque, lo que, según la pericia, indica que la agresión fue directa y de una letalidad inmediata.

Mientras los resultados forenses comienzan a delinear el mecanismo del crimen, la causa judicial avanza. Los investigadores ya realizaron numerosas entrevistas, secuestros de elementos y pericias complementarias. El objetivo actual es definir el grado de participación de cada uno de los involucrados que permanecen detenidos y que ayer fueron formalmente imputados.

La víctima, Juan Vanegas, cursaba segundo año en el Colegio Nuevo Horizonte. Su muerte generó una profunda conmoción en su familia, compañeros y en toda la comunidad del barrio Tupac Amaru y Alto Comedero, donde se multiplican los reclamos de justicia.

La combinación de las pruebas recolectadas en la escena del crimen, los testimonios y el contundente informe autópsico serán clave para esclarecer los hechos y asignar responsabilidades en este caso que mantiene en vilo a la comunidad.