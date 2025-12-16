Murió la elefanta Kenya a cinco meses de su traslado a Brasil

La noticia sobre la muerte de Kenya, la elefanta africana que había llegado al Santuario de Elefantes de Brasil luego de décadas en Mendoza, entristeció esta mañana a quienes acompañaron de cerca su proceso de traslado y readaptación.
Según comunicó el propio santuario, Kenya murió en las primeras horas de este martes, tras varios días bajo un seguimiento veterinario intensivo. Se trataba del último ejemplar de su especie en cautiverio en la Argentina, y su historia había generado expectativa y atención en ambos países.
El Santuario de Elefantes de Brasil (SEB) informó que Kenya falleció mientras permanecía acompañada por sus cuidadores, quienes la atendieron durante toda la noche previa. La entidad relató también que, “después de varios días sin mostrar señales de que ella estuviera acostada, Kenya finalmente se acostó anoche. Parecía haberse instalado, y su respiración se volvió más fácil”.
Al amanecer, su respiración se alteró y lanzó “una suave trompeta de cachorro” antes de partir rápido y en silencio. describieron.