Tos convulsa: Argentina registra el mayor número de casos de la enfermedad desde 2019

La tos convulsa, tos ferina o coqueluche, es una infección respiratoria aguda muy contagiosa y prevenible con vacunas. Los lactantes y niños pequeños son los que más riesgo corren de sufrir complicaciones graves o mortales. Adolescentes y adultos pueden cursarla de modo leve o atípico, pero implican un riesgo de transmisión hacia los menores.

En lo que va del año Argentina reportó un aumento considerable de casos de tos convulsa con 846 casos confirmados, cifras que superan los registros de los últimos cinco años, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación publicado ayer.

Este rebrote no solo supera los números registrados en los últimos cinco años: deja, además, un saldo de 7 muertes, todas en menores de dos años y evidencia las brechas en la vacunación.

El acumulado de casos de tos convulsa informados en Argentina durante 2025 ya supera, en cifras absolutas, el total registrado en igual período de 2023 y solo se mantiene por debajo del pico alcanzado en 2019, ya que en lo que va del año se confirmaron 73 casos menos que antes de la pandemia.

El punto máximo de contagios confirmados este año se dio en la semana epidemiológica 44 (fines de octubre) mientras que en las últimas tres semanas se observa una tendencia descendente, según las cifras oficiales.

Un rebrote vinculado a la baja cobertura de vacunación

El aumento de casos se vincula directamente a coberturas de vacunación insuficientes, en especial los refuerzos y la inmunización en embarazadas. Aunque se observa cierta recuperación tras el impacto de la pandemia de COVID-19, la cobertura nacional sigue siendo baja, lo que permite que personas susceptibles actúen como puente para nuevos contagios.

De los casos confirmados, el 81,1% corresponde a Bordetella pertussis. También se detectaron casos de B. parapertussis y, en una novedad de este año, siete detecciones de B. holmesii en cinco en 5 jurisdicciones (provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del fuego), una especie que produce un cuadro clínico más leve pero que marca un cambio en el escenario epidemiológico.

Ante la consulta de Infobae, la presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, Silvia González Ayala, señaló: “El aumento de casos de tos convulsa se debe a las bajas coberturas de vacunación con el componente pertussis. Esto es un tema sostenido”, consideró.

“La protección plena se logra con la serie primaria a los dos, cuatro y seis meses, y el refuerzo entre los 15 y los 18 meses. Sin embargo, de cada 100 vacunados, entre el 70 y el 80% están protegidos efectivamente contra Bordetella pertussis. La protección contra la tos convulsa es conferida por la vacuna quíntuple, pero el componente pertussis tiene menor eficacia que otros, como los de hepatitis B o contra neumococo e influenza B”, explicó Ayala.

“Tenemos coberturas de vacunación por debajo del ideal: de cada 100 personas, se vacunan menos de 90, y de esos vacunados, en el mejor de los casos, el 80 % va a estar efectivamente protegido. Esto demuestra la cantidad de niños susceptibles que pueden enfermar de tos convulsa”, resumió la especialista.

Tos convulsa: las cifras más altas desde 2019

El informe del Ministerio de Salud de la Nación detalla que los 846 casos confirmados de coqueluche en 2025 representan la cifra más alta desde 2019, con una incidencia acumulada de 1,78 casos por cada 100.000 habitantes.

El incremento de casos se distribuye de manera heterogénea en el país y causó 7 muertes, todos en menores de dos años. De estas, cuatro corresponden a lactantes menores de seis meses, uno al grupo de seis a once meses y dos al de doce a veintitrés meses. Ninguno de los niños en edad de vacunación había recibido las dosis correspondientes, y en los menores de dos meses tampoco se registró vacunación materna.

El boletín subraya que la tos convulsa es una enfermedad prevenible por vacunación, pero que el descenso progresivo de las coberturas, agravado durante la pandemia de COVID-19, ha generado una acumulación de personas susceptibles. La tasa de letalidad para el año en curso se ubica en 1,1%.

La distribución de los casos confirmados abarca 21 jurisdicciones, aunque el incremento respecto de años anteriores se concentra en Tierra del Fuego, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y Córdoba. Tierra del Fuego presenta la mayor incidencia acumulada, con 66,18 casos por cada 100.000 habitantes, cifra 25 veces superior a la de CABA, que ocupa el segundo lugar.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de casos, seguida por CABA y Santa Fe.

El brote en Tierra del Fuego, especialmente en Ushuaia y Río Grande, explica en gran parte el aumento de la incidencia en la región sur. En la región centro, la mayoría de los casos se notificaron en la provincia de Buenos Aires y en CABA.

El boletín destaca que, a diferencia de 2023, cuando la provincia de Salta aportó la mayor parte de los casos, en 2025 el patrón de distribución es más amplio y heterogéneo.

Los niños menores de un año son los más afectados

El análisis por grupos de edad muestra que el 35,3% de los casos confirmados corresponde a menores de un año, con especial concentración en lactantes menores de seis meses (208 casos).

En las últimas semanas, se observó un aumento de casos y de la tasa de incidencia en el grupo de 20 años y más, vinculado al brote en Tierra del Fuego.

El boletín enfatiza que los adolescentes y adultos jóvenes pueden cursar la enfermedad de forma leve o atípica, pero constituyen una fuente importante de transmisión hacia los menores, quienes presentan las formas más graves y la mayor mortalidad.

Bajas coberturas de vacunación

La cobertura de vacunación contra la tos convulsa en Argentina muestra una recuperación parcial tras la caída registrada durante la pandemia, aunque los niveles siguen por debajo de los óptimos. En 2024, la cobertura nacional de la tercera dosis de quíntuple o pentavalente en lactantes de seis meses alcanzó el 78,8%, tras haber caído a su punto más bajo (68,8%) en 2023. El primer refuerzo en niños de 15 a 18 meses llegó al 68,4% en 2024, mientras que en embarazadas la cobertura fue de 72,4%, con un incremento de más de diez puntos porcentuales respecto al año anterior.

Para 2025, los datos parciales indican coberturas del 76,7% para la primera dosis de quíntuple (dos meses), 76,9% para la segunda dosis (cuatro meses), 71,6% para la tercera dosis (seis meses), 62,6% para el refuerzo de 15 a 18 meses, 52,9% para el refuerzo de cinco años y 53,7% para el refuerzo de 11 años. En embarazadas, la cobertura se sitúa en 71,6%.

El análisis por jurisdicción revela marcadas diferencias: provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas en la mayoría de las etapas del calendario, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan valores intermedios o bajos, especialmente en los refuerzos de cinco y once años. En embarazadas, la variabilidad también es amplia.

La pandemia de COVID-19 afectó no solo los niveles de cobertura de vacunación, sino también la capacidad de detectar y responder ante brotes. Este rezago todavía se refleja en la acumulación de personas susceptibles y la urgencia de actualizar esquemas atrasados.

Cómo prevenir la tos convulsa

La inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir los cuadros graves en lactantes y otros grupos vulnerables. El boletín hace hincapié en la consulta temprana ante cualquier síntoma sospechoso, el control riguroso de contactos y la importancia de no subestimar la enfermedad.

“Las medidas eficaces para la prevención de la tos convulsa son lograr coberturas vacunales mayores al 95% en todos los grupos de edad indicados: dos, cuatro, seis meses; 15, 18 meses; 5 años, 11 años, y en embarazadas durante cada gestación”, subrayó González Ayala.

“La vacunación en el embarazo previene los casos o hace que sean menos graves en los menores de seis meses”, sostuvo la especialista en infectología pediátrica. “Es inadmisible que en el siglo XXI sigan muriendo niños por tos convulsa”, lamentó González Ayala.

“Otra medida clave es el control de foco: ante un caso sospechoso, se debe investigar a todos los convivientes y contactos cercanos, identificar si hay casos y realizar quimioprofilaxis, es decir, administrar antibióticos para prevenir el desarrollo de la infección. Estas son las herramientas que tenemos”, concluyó.

El contexto regional en América

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos convulsa retomó con fuerza en el continente americano:

2021-2022: el registro más bajo en dos décadas (3.284 casos).

2023: 11.202 casos.

2024: 66.184 casos.

Diez países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú, registraron ascensos en 2025. Brasil sumó 2.485 casos confirmados y once muertes, Chile 2.424 casos con alta incidencia en menores de cinco años y Estados Unidos volvió a niveles elevados, con 25.057 notificados y trece fallecidos. México atraviesa sus peores cifras en diez años y Paraguay mantiene la letalidad más alta de la región.

Las caídas en los esquemas de inmunización, especialmente durante la pandemia, explican el crecimiento de casos. En 2021, la cobertura de la primera dosis (DTP1) en la región cayó al 87%, y del esquema completo (DTP3), al 81%.