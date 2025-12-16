La Policía afgana detuvo a 126 drogadictos en varios distritos de la capital, Kabul, y los trasladó a un centro de rehabilitación, informó el Ministerio del Interior en un comunicado este martes.

Hace un par de días, la Policía de la provincia occidental de Ghor informó que había rescatado a 60 drogadictos y los reunió con sus familias.

Afganistán, que alguna vez fue un importante país productor de amapola, tiene más de 3 millones de drogadictos, indica un informe de Xinhua que llegó a la redacción de la Agencia Noticias Argentinas.

En respuesta, el gobierno afgano luchó para erradicar la amenaza de las drogas desde que asumió el poder en agosto de 2021, concluye el informe, basado en fuentes oficiales afganas.