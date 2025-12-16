Dos explosiones sacuden el sur de Cali en medio del paro armado del ELN 

En la madrugada del lunes, dos explosiones sacudieron el sur de Cali, en el contexto del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ataque habría tenido como objetivo un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI) y una patrulla en el barrio Mariano Ramos, muy cerca del coliseo María Isabel Urrutia, uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad.

Según información confirmada por La FM, dos uniformados resultaron gravemente heridos, los cuales eran una patrullera y un subintendente que se encontraban prestando servicio en la zona durante el momento del ataque.

Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Valle de Lili, en el sur de la capital vallecaucana, donde recibieron atención médica especializada. Minutos después, según el medio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los dos policías debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la explosión.

Las detonaciones ocurrieron hacia las 3:55 y 4:10 de la mañana en la intersección de la carrera 50 con Simón Bolívar. Testigos comunicaron a Caracol Noticias que, tras las explosiones, los heridos fueron evacuados mientras la Policía Nacional establecía un dispositivo de seguridad y acordonaba la zona. Además del CAI, una patrulla fue atacada mediante la activación adicional de explosivos al paso del vehículo policial.

La proximidad del atentado al coliseo María Isabel Urrutia generó alarma entre la comunidad y los asistentes al sector, varios de los cuales debieron resguardarse ante el temor de nuevas detonaciones. La Policía procedió a acordonar completamente el área para permitir la inspección judicial y la recolección de pruebas.

Unidades especializadas en manejo de explosivos y criminalística llegaron al lugar con el objetivo de establecer el tipo de artefacto utilizado y la modalidad del ataque. Paralelamente, se reforzó la seguridad en el oriente de Cali con más patrullajes y una presencia adicional de la fuerza pública.

Las investigaciones avanzan mediante la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios de los habitantes para identificar a los responsables. Hasta el momento, ninguna estructura armada o grupo ilegal ha sido señalado oficialmente como autor del atentado. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información a través de los canales habilitados, garantizando absoluta reserva.

Paro armado: acciones armadas, bloqueos y amenazas en 13 departamentos

El doble ataque en Cali se enmarca en el contexto del paro armado de 72 horas que inició el pasado domingo y que, según cifras oficiales compiladas suma hasta el momento más de 51 acciones violentas, intimidaciones y bloqueos en al menos 13 departamentos de Colombia.

Entre las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa, se han contabilizado bloqueos de carreteras, amenazas generalizadas a la población civil y colocación de artefactos explosivos. El ministro Pedro Sánchez cifró en 38 los casos que, aunque no tuvieron contacto armado directo, generaron temor mediante símbolos, pancartas o mensajes de intimidación ligados al grupo armado.

Uno de los episodios de mayor riesgo ocurrió en el peaje de La Lizama, corredor clave que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja. Allí, una motocicleta bomba explotó en la madrugada del lunes y dejó una trabajadora herida, según confirmó el Ministerio de Defensa, que activó protocolos de emergencia y refuerzos de seguridad en el sector.

Otros hechos violentos y contexto nacional

Durante las primeras 48 horas del paro armado anunciado por el ELN, los departamentos más afectados han sido Santander, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Cauca, La Guajira y Chocó. Entre los incidentes graves se reporta la quema de maquinaria en Cesar, la suspensión total del transporte público en Arauca y Chocó, la incineración de un autobús entre Medellín y la costa Caribe y ataques armados contra estaciones de policía en varias regiones.

En Norte de Santander, dos jóvenes fueron hallados sin vida y un conductor de ambulancia murió durante un ataque a la subestación de policía en Puerto Santander, según el Ministerio de Defensa. En Antioquia fue incinerado un bus y se hallaron cilindros explosivos en varias carreteras, lo que provocó bloqueos y afectó la movilidad regional.

El paro se anunció el viernes pasado con vigencia hasta el amanecer del 17 de diciembre, y la guerrilla advirtió que tomaría represalias contra quienes no acataran las restricciones de movilidad por carreteras y ríos.