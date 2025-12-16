Cazzu celebra su cumpleaños 32 y anuncia gira por Estados Unidos

Julieta Emilia Cazzuchelli sigue adelante motivada por su maternidad y el trabajo sobre los escenarios. Más allá de los asuntos mediáticos relacionados con su pasada ruptura de Christian Nodal, como la noticia de la reciente demanda que el cantante interpuso en su contra, la intérprete abraza su presente y celebra por todo lo alto un año más de vida. Con total emoción, la cantante jujeña festejó su cumpleaños número 32 con una gran fiesta en la que pudo reunir a sus amigos cercanos, quienes le desearon lo mejor en su día y le cantaron el “feliz cumpleaños” al apagar las velitas de su pastel. De esta manera, da la bienvenida a este periodo, en el que además prepara todo para emprender su gira por Estados Unidos con Latinaje.

Así fue el festejo de Cazzu

Con los ánimos en alto, Cazzu reunió a los suyos en una fiesta íntima con DJ y gran ambiente. Para esta ocasión tan especial, la guapa intérprete lució un conjunto de top y minishort de charol en color rojo, un atuendo con el que se mostró sexy para recibir su nueva vuelta al sol. El toque divertido fue la diadema de cuernos que añadió como accesorio del atuendo, el cual le mereció un ola de elogios de sus fans en redes sociales, quienes no perdieron de vista las publicaciones de la cantante, feliz de compartir vistazos del especial momento.

Cobijada por el amor de los suyos, Cazzu puso en alto su llegada a un nuevo año de vida, lo cual le mereció la realización de esta fiesta en la que hubo música, baile y una noche de karaoke, según mostró en varias de sus historias en Instagram. En algún otro momento, Cazzu se deja ver emocionada decorando su pastel de cumpleaños, sobre el cual escribe la palabra Latinaje, la cual da nombre a su reciente gira de conciertos y al disco que lanzó este 2025, un año de grandes retos para ella.

Cazzu, lista para su primera gira de conciertos por Estados Unidos

Con total emoción, Cazzu ha puesto al tanto a todos sus fans de la nueva etapa que iniciará próximamente. Tras su exitoso paso por diversos países de Latinoamérica, incluido México, la intérprete ha anunciado próximas fechas en Estados Unidos, la primera vez que llegará con su música a aquella nación. De acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, ofrecerá siete fechas repartidas en localidades como California, Nueva York y Texas, según ha dado a conocer.