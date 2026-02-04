Hospitalizada tras ser embestida por automóvil

Una mujer de 61 años fue hospitalizada con heridas de consideración tras ser embestida por un automóvil.

El hecho se registró días atrás alrededor de las 20.25 en la intersección de las calles Chile y Perú del barrio San Juan, en El Carmen.

En esas circunstancias, una mujer de 61 años cruzaba de vereda cuando fue embestida por un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por un joven de 19.

Personal del Same asistió de inmediato a la víctima y la trasladó al hospital "Nuestra Señora del Carmen", donde fue diagnosticada con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. El mismo relató a los efectivos que al momento de doblar en la intersección de las calles, no se percató que la mujer cruzaba y terminó atropellándola.