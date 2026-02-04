Tres jóvenes con cocaína fueron aprehendidos

Efectivos policiales detuvieron a tres "dealers" dentro de un local nocturno del barrio Gorriti de la capital jujeña, luego de haber sido captados por las cámaras de seguridad recibiendo estupefacientes en las cercanías. Se les incautó cocaína antes de ser trasladados a la dependencia policial.

El procedimiento se inició días pasados, cuando desde el Centro de Monitoreo se visualizó a los tres sospechosos en las inmediaciones de la avenida El Éxodo. Allí, recibieron elementos que fueron escondidos entre sus vestimentas para luego ingresar a un bar.

Por esa razón, una comisión se constituyó en el ingreso del local ubicado en la esquina de El Éxodo y la calle Coronel Iriarte.

Fue entonces que los uniformados entraron a inspeccionar con las características de los sujetos. De esta manera, los agentes identificaron a los buscados, tres hombres de 26, 31 y 33 años, y los hicieron salir a la vía pública.

Así fue cómo los agentes realizaron el palpado preventivo y detectaron que uno de los inculpados escondía entre sus vestimentas un bulto extraño, lo cual generó sospechas.

Como consecuencia, los efectivos se comunicaron con la Dirección de Narcotráfico, que en minutos envió a sus integrantes hasta la parte exterior del bar. Así fue que continuó la inspección a los sospechosos que permitió que se incauten varios envoltorios y una "bocha" de tela negra que contenía una sustancia de color blanco.

Fue entonces que se procedió a la prueba química a las sustancias, las cuales dieron positivo para clorhidrato de cocaína y fueron secuestradas, al igual que las motos en las cuales circulaban. Por lo tanto, se trasladó a los tres protagonistas a la Brigada para que permanezcan alojados.