Más de tres años sin respuesta por la muerte de un joven

La madrugada del 27 de octubre de 2022, un joven de 32 años fue embestido por el conductor de un colectivo de media distancia en un tramo de la ruta nacional Nº 9, a la altura de la localidad de Tumbaya. Los conductores a cargo del coche optaron por darse a la fuga y lamentablemente la víctima falleció en el lugar.

Desde entonces, la madre de Claudio Flores (víctima), Francisca Flores (61) junto a sus hijos, reclaman justicia y después de más de tres años y cuatro meses, la causa todavía no fue elevada a juicio.

El fiscal regional Fernando Alancay está a cargo de la investigación, quien solicitó la imputación para los dos conductores del micro, como presuntos "participes necesarios de homicidio culposo por la conducción de un vehículo", pero pese a que el expediente judicial tiene más de tres años de investigación penal preparatoria, la causa permanece estancada, los imputados están en libertad y desde el momento del hecho, toda una familia vive con una angustia inconmensurable.

"Mi hijo salió de casa esa noche, a una sandwichería para ver un partido de fútbol y como a las 11.30 o 12 de la noche regresó caminando. Por lo que pudimos in reconstruyendo y aportando a la causa, se pudo establecer que un colectivo de la empresa Panamericano lo chocó y en lugar de socorrerlo, se dieron a la fuga. Mi hijo quedó tendido en la ruta a menos de 100 metros de mi casa y varios vehículos lo pasaron por encima. Entonces, una vez que vino el Same y la Policía, ya mi hijo estaba muerto", dijo la mujer.

"Los policías se entrevistaron con un familiar que vive al frente del hecho y ellos indicaron dónde estaba mi casa, pero pese a que mi hijo fue atropellado a unos 80 metros de donde vivo, nos enteramos alrededor de las 8, por otro familiar".

Por su parte, una de las hermanas de la víctima, Hilda Flores (44) le dijo a nuestro diario que "con el registro de las cámaras de seguridad se logró establecer el rodado que embistió a mi hermano y después los abogados constataron en número de colectivo que quedó registrado y lo hallaron en un taller de la empresa Panamericano en la ciudad de La Quiaca. Allí detuvieron a los choferes y desde entonces no conocemos cómo sigue la causa", dijo la mujer.

"Lo que pedimos es que se haga justicia por mi hijo, su muerte repentina nos partió el corazón a todos y necesitamos poder hacer este duelo y que mi hijo descanse en paz. Son momentos muy duros los que estamos viviendo y lo único que queremos es que la Justicia actúe de una vez", dijo la madre de la víctima.

"Tememos que se cumplan los cuatro años de investigación y no se haya avanzado con el juicio, que venimos pidiendo desde un principio", dijo Hilda, hermana de la víctima fatal.