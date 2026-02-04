23°
4 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Se pulen detalles a una semana del debut en Copa

Gimnasia tendrá su primer partido oficial de este 2026 en Salta ante Central Córdoba, el próximo miércoles.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00

La mira está fija en el debut por Copa Argentina que tendrá lugar dentro de una semana.

El partido entre Gimnasia y Esgrima y Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, tendrá lugar en el estadio "Padre Ernesto Martearena", de la provincia de Salta. El mencionado encuentro se desarrollará el miércoles 11, a las 21.15. En los próximos días se confirmará quien será el árbitro encargado de impartir justicia.

La postergación de la primera fecha del campeonato de la Primera Nacional hizo, entonces, que el duelo copero ante el "ferroviario" santiagueño sea el debut oficial del "lobo" en este 2026 por lo que la expectativa es máxima.

Repasando quienes llegaron y quienes se fueron del "lobo" con sus procedencias y destinos son:

Altas: Hernán Pellerano -DT-, Claudio Pombo (Temperley), Delfor Minervino (Estudiantes), Mauro Cachi, Abel Argañaraz, Matías Ramos Mingo, Martín Lazarte (Banfield), Federico Paradela (Sarmiento de Junín), David Gallardo (Mitre (Santiago)), Octavio Bianchi, Facundo Maldonado (9 de Julio (Rafaela)), Juan Cruz Franzoni (Juventud Antoniana), Axel Pinto (Sarmiento de La Banda).

Bajas: Matías Módolo -DT- (Chacarita Juniors), Alejandro Quintana (Atlanta), Jeremías Perales (Ferrocarril Midland), Sebastián Anchoverri (Chacarita Juniors), Gustavo Fernández (Mitre (Santiago)), Bruno Palazzo (Nueva Chicago), Matías Noble (Chaco For Ever), Fernando Duré (Estudiantes), Daniel Juárez (San Miguel), Joaquín Trasante (Tristán Suárez), Román Barreto (Argentino de Quilmes), Santiago Camacho (Estudiantes de Buenos Aires).

 

