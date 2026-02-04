Construirán 20 viviendas para empleados legislativos

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy y la Asociación de Personal Legislativo (APL- Jujuy) rubricaron un convenio para dar inicio a la construcción de 20 nuevos departamentos en Alto Comedero, destinados a afiliados de ese gremio, dentro de las operatorias público-privadas que lleva a adelante el Ivuj.

Son en total 128 departamentos e infraestructura que planea construir el Ivuj, y el acuerdo firmado corresponden a obras de la primera etapa, que se concretarán en un terreno de la Legislatura de Jujuy.

Durante el acontecimiento, estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente del Ivuj, José Luis Paiquez, y la secretaria general de APL Jujuy, Alicia Mamani; además participaron integrantes de equipos técnicos del instituto y representantes de la asociación.

Paiquez comentó que "este convenio particular es por una etapa de 20 unidades, y a fines del mes de febrero estaremos dando apertura a la licitación pública, luego vendrá la evaluación de la mejor oferta por parte de las empresas, no del mejor precio, sino la mejor oferta y la más conveniente en todo sentido, ya que nosotros tenemos muchísimos parámetros de evaluación en las licitaciones".

También aclaró que respecto a los adjudicatarios se analizará "con el aporte de la documentación de los afiliados (de APL Jujuy) a través de la comisión de la Legislatura, allí también empezaremos la evaluación de los futuros adjudicatarios para conformar el ahorro previo, el aporte en pozo".

Por su parte, Alicia Mamani, secretaria general de APL Jujuy, expresó que las viviendas se emplazarán en un terreno de la Legislatura, y que resulta muy importante que el Ivuj, en un breve plazo, haya realizado pasos administrativos fundamentales para llevar adelante las unidades habitacionales planificadas, al tiempo que agradeció "la buena predisposición del presidente de la Cámara, el vicegobernador Alberto Bernis, y del gobernador Carlos Sadir, que hacen posible la construcción de estas viviendas". Reveló también que son muchos los empleados legislativos que aún no poseen casa propia.