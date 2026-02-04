23°
PUESTO VIEJO

Robó una moto a su amigo y fue detenido mientras huía

El inculpado fue interceptado en la ciudad de Monterrico.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00
OPERATIVO | EFECTIVOS SECUESTRARON LA MOTOCICLETA.

Robó una motocicleta a su amigo en la localidad de Puesto Viejo y fue detenido en Monterrico mientras emprendía la fuga.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado lunes alrededor de las 21.10 en la localidad de Puesto Viejo.

En esas circunstancias, una mujer se presentó en la Seccional 64° y denunció que minutos previos un conocido de su pareja le sustrajo una motocicleta Zanella de 150 cc de cilindradas de su domicilio.

Asimismo relató a los efectivos que logró contactarse con el inculpado, quien le indicó que se encontraba en la localidad de Las Pampitas.

Sin embargo, con el correr de las horas se pudo establecer que el inculpado le había aportado información falsa y que emprendía la fuga con dirección a la ciudad de Monterrico.

Un operativo policial se desplegó en inmediaciones de la rotonda del ingreso de la mencionada ciudad, donde el inculpado fue interceptado y la motocicleta secuestrada.

Al identificar al protagonista, de 29 años, los efectivos cayeron en cuenta que registraba medidas restrictivas y suspensión de juicio a prueba.

Finalmente el inculpado quedó detenido en la Seccional 29°, a disposición de la Justicia, y el rodado fue restituido a su legítimo propietario.

 

