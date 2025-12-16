Nissan Fiani refuerza sus ofertas comerciales con financiaciones desde fábrica y bonificaciones récord

Desde Nissan Fiani continúan informando a la comunidad sobre la gran cantidad de ofertas comerciales disponibles, con el objetivo de facilitar el acceso a vehículos 0 km y usados a través de financiaciones claras, transparentes y con cuotas desde fábrica, las más bajas del mercado.

Las promociones alcanzan a modelos como Nissan Versa, Nissan Kicks y Nissan Frontier, destacándose especialmente esta última con descuentos y bonificaciones muy importantes. En el caso de la pickup, las bonificaciones superan los 10 millones de pesos, lo que permite acceder a versiones tope de gama a valores equivalentes a gamas intermedias.

“Buscamos transmitir tranquilidad y transparencia. Las cuotas son fáciles de calcular, todo está claro y contamos con conexión directa con Nissan, lo que brinda seguridad a quienes tienen dudas sobre el sistema de financiación”, señalaron desde la concesionaria, remarcando además la confianza que respalda la ingeniería japonesa.

Entre los beneficios vigentes, Nissan Fiani también recibe vehículos usados como parte de pago, trabajando bajo la modalidad llave por llave, una alternativa que se mantiene como una de las más elegidas por los clientes.

Además, ya se encuentra activa la preventa de la nueva Nissan Kicks, un modelo que llega para competir con fuerza dentro del segmento SUV/crossover y que promete “romper el mercado”. Desde la concesionaria invitan tanto a nuevos clientes como a quienes ya forman parte de la familia Nissan a acercarse para conocer este nuevo lanzamiento.

En paralelo, Nissan Fiani volverá a realizar una feria de usados, acompañada de beneficios especiales tanto para unidades usadas como para vehículos 0 km y planes de ahorro. El mes anterior, estas ferias tuvieron una gran respuesta, y en esta oportunidad se anuncian precios aún más competitivos.

“La idea es repetir el éxito del mes pasado y darle a la gente la posibilidad de invertir, ya sea para arrancar el año con un 0 km o con su primer vehículo usado, con opciones de entrega inicial, financiación del saldo o llave por llave”, destacaron.

La concesionaria invita a acercarse a Colectora Húsares 1806 , con atención de lunes a viernes de 8:30 a 20 en horario corrido, y sábados de 9 a 13.

“No se pierdan estas promociones, las bonificaciones y los muy buenos precios tanto en usados como en 0 km”, concluyeron.