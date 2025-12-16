28°
16 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro
Importante promoción
Frente Jujuy Crece
Comuna capitalina
Ministerio de Justicia de la Nación
Bolivia
Colectora Húsares 1806
Cali
San Pedro
Importante promoción
Frente Jujuy Crece
Comuna capitalina
Ministerio de Justicia de la Nación
Bolivia
Colectora Húsares 1806
Cali

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Afganistan

La policía afgana detuvo a 126 drogadictos

La información oficial del gobierno Talibán indica que los envió a rehabilitación. A otros 60, “rescatados” en Ghor, los reunieron con sus respectivas familias.

Martes, 16 de diciembre de 2025 16:30

La Policía afgana detuvo a 126 drogadictos en varios distritos de la capital, Kabul, y los trasladó a un centro de rehabilitación, informó el Ministerio del Interior en un comunicado este martes.

Hace un par de días, la Policía de la provincia occidental de Ghor informó que había rescatado a 60 drogadictos y los reunió con sus familias.

Afganistán, que alguna vez fue un importante país productor de amapola, tiene más de 3 millones de drogadictos, indica un informe de Xinhua que llegó a la redacción de la Agencia Noticias Argentinas.

En respuesta, el gobierno afgano luchó para erradicar la amenaza de las drogas desde que asumió el poder en agosto de 2021, concluye el informe, basado en fuentes oficiales afganas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD