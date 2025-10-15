°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Inseguridad

Prestó el auto a un cliente y se lo sustrajo

Un mecánico le dio su vehículo a un hombre, quien no se lo devolvió.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 23:28
SECCIONAL 21°, DONDE SE DENUNCIÓ.

Un mecánico domiciliado en la ciudad de Perico le prestó su auto a un cliente, pero hasta la fecha no se lo devolvió. Por esa razón, el hombre realizó la denuncia por robo en la Seccional 21° local, aportando los datos del sospechoso protagonista y del vehículo sustraído.

El llamativo ilícito sucedió días pasados por la mañana, cuando el denunciado se acercó hasta el taller mecánico del damnificado y le solicitó que le preste su auto marca Renault Clio de color verde. Además, le aclaró a la víctima que se lo iba a devolver tres horas más tarde porque necesitaba movilidad debido a una urgencia que tenía en ese momento.

Ante esta situación, el denunciante le prestó el vehículo confiando en la palabra de su cliente, a quien conocía desde hace dos semanas.

Sin embargo, las horas pasaron y el sospechoso no regresó con el auto. Por esa razón, el mecánico por la tarde se dirigió a la Seccional 21° de la ciudad de Perico para denunciar lo ocurrido aportando las características del vehículo y el nombre del sujeto que se llevó el rodado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD