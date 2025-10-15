Prestó el auto a un cliente y se lo sustrajo

Un mecánico domiciliado en la ciudad de Perico le prestó su auto a un cliente, pero hasta la fecha no se lo devolvió. Por esa razón, el hombre realizó la denuncia por robo en la Seccional 21° local, aportando los datos del sospechoso protagonista y del vehículo sustraído.

El llamativo ilícito sucedió días pasados por la mañana, cuando el denunciado se acercó hasta el taller mecánico del damnificado y le solicitó que le preste su auto marca Renault Clio de color verde. Además, le aclaró a la víctima que se lo iba a devolver tres horas más tarde porque necesitaba movilidad debido a una urgencia que tenía en ese momento.

Ante esta situación, el denunciante le prestó el vehículo confiando en la palabra de su cliente, a quien conocía desde hace dos semanas.

Sin embargo, las horas pasaron y el sospechoso no regresó con el auto. Por esa razón, el mecánico por la tarde se dirigió a la Seccional 21° de la ciudad de Perico para denunciar lo ocurrido aportando las características del vehículo y el nombre del sujeto que se llevó el rodado.