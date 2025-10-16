Pablo Laurta se negó a declarar ante la Justicia

Luego de haberse negado a declarar en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba ayer para la indagatoria por el doble femicidio de su ex pareja Luna Gardina (26) y de su exsuegra Mariel Zamudio (54) y tomó la misma postura: se llamó a silencio.

Las autoridades además le realizaron en Córdoba los exámenes estipulados en el artículo 34 del Código Penal Argentino, con el fin de determinar si el acusado presenta algún tipo de alteración en sus capacidades mentales, conciencia o errores de percepción.

Los resultados indicaron que Laurta está en condiciones normales, que comprende sus actos, según fuentes del caso.

Las presentaciones del uruguayo ante la Justicia en tierras cordobesas no terminaron ahí. Hoy el acusado afrontará la audiencia de prisión preventiva.

Así, Laurta quedó formalmente acusado de los tres crímenes en un mismo día. Luna como Zamudio fueron asesinadas a tiros en su casa, ubicada en Villa Rivera Indarte, en la provincia de Córdoba, en las afueras de la ciudad capital.

Luego, el sospechoso tomó a su hijo de 5 años e intentó huir con él. Esto llevó a la Justicia a activar la Alerta Sofía, por lo que el operativo para dar con su paradero fue aún más intenso.

El domingo la Policía de Córdoba y de Entre Ríos logró ubicarlo en un hotel de Gualeguaychú, junto a su hijo, quien estaba en buen estado de salud. Desde un primer momento fue apuntado como responsable del doble femicidio, ya que había sido denunciado reiteradamente por acoso y hostigamiento por parte de Luna.

Luego, a raíz de la investigación del asesinato de su ex pareja y su ex suegra, salió a la luz el caso del remisero Martín Sebastián Palacio de 49 años y que era buscado desde el pasado 7 de octubre.

Palacio había sido denunciado como desaparecido el 9 de octubre tras no responderle a sus familiares luego de haberle brindado un servicio solicitado por Laurta: un viaje que supuestamente iba a unir Entre Ríos con Santa Fe por 1,5 millón de pesos. Pero nada de eso pasó.

La investigación judicial sostiene la hipótesis de que Palacio fue asesinado en el viaje que siguió tras haberse encontrado con Laurta en la terminal. Incluso, los detectives están convencidos de que el cuerpo hallado sin cabeza ni miembros superiores en el área de Yeruá, donde ambos habrían sido vistos por última vez, es el del remisero.

Hasta el momento, los investigadores no lograron precisar cuándo habría perpetrado el asesinato ni cómo lo mató y se buscan los restos remanentes del cuerpo. Se espera un ADN que confirme las sospechas.

La clave para unirlos fue que el vehículo de la víctima, un Toyota Corolla, apareció quemado en Playa Corralito, emplazada sobre la Ruta de las Altas Cumbres, Córdoba, y que provocó un incendio forestal.

En el medio de esas dos cosas, ocurrieron los femicidios y Laurta huyó en un taxi junto a su hijo hacia Gualeguaychú, en un viaje que duró 8 horas. Ambos se hospedaron en el hotel Berlín donde el femicida fue detenido este domingo y el niño rescatado.

La hipótesis que vincula a Laurta con el crimen de Palacio se consolidó el lunes, durante un operativo de allanamiento en la habitación del hotel Berlín. En ese momento, se constató que tenía consigo la billetera del remisero.

En ese contexto, el detenido fue trasladado ayer desde Gualeguaychú hacia Concordia para su comparecencia por el homicidio.

Fuentes judiciales informaron que, antes de afrontar la indagatoria por el homicidio de Palacio, Laurta fue sometido a un examen psiquiátrico y otro médico inmediato, como establece la normativa para acusados de delitos cuya pena supera los 10 años.