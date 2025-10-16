Argentina derrotó 1 a 0 a Colombia y es finalista

Después de 18 años, Argentina disputará una final de la Copa del Mundo Sub 20. Anoche, los chicos de Diego Placente derrotaron a Colombia por la semifinal del certamen que se disputa en Chile. Fue por uno a cero con gol del ingresado Silvetti, pero con una notable actuación de Santiago Barbi, lejos la figura de la cancha. El combinado nacional se verá las caras el domingo con Marruecos por el título.

De entrada, fue el combinado cafetero quien sorprendió, presionando sobre la salida del rival y no dejando que funcionen los circuitos generadores de fútbol, como había sucedido en los partidos anteriores.

El arquero Barbi respondió justo ante un cabezazo de Canchimbo, quien había ingresado solo por atrás de todos. Se trató de un susto que sirvió para que los chicos "albicelestes" reaccionaran. Y poco a poco se fueron acomodando mejor en el campo.

El goleador Sarco, bien marcado siempre por dos rivales, sólo tuvo una oportunidad cuando desbordó por derecha y su tiro rasante encontró bien ubicado al golero García. Y sobre final, otra vez, Colombia avisó cuando Arizala aprovechó una pelota perdida de Subiare y pateó apenas desviado. La sensación fue que el conjunto dirigido por Diego Placente abrir la cancha, no centralizar tanto el juego, con el fin de no ser predecible. Prestianni ni Subiabre desnivelaron, insinuando más que concretando.

En el arranque del complemento, dos atajadas del "1" de Argentina fueron clave para mantener el arco en cero. Primero, abajo, el ahogó el grito a Aristizábal y después, arriba, voló por los aires para estirar su mano y evitar que el cabezado de Arizala terminara incrustado en el ángulo izquierdo. Brillante el chico surgido de las inferiores de Talleres de Córdoba. Eso sí, el ingresado Silvetti había tenido una chance en la primera pelota que tocó, habilitado por Prestianni. Y en la segunda acción similiar, el delantero clavó un golazo de aquellos con un toque sutil a tres dedos frente al arquero cafetero. García evitó la caída frente a un disparo de Prestianni y también se lució ante un zapatazo de Gorosito. Argentina ganó y va por la séptima estrella del Sub 20.