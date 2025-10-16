Joven en grave estado de salutras ser atacado a puñaladas

Un joven se encuentra internado en grave estado de salud en el hospital "Pablo Soria", luego de ser atacado a puñaladas en distintas partes del cuerpo en la ciudad de Libertador General San Martín. Por el ataque un hombre fue detenido, tras una serie de allanamientos.

Si bien la investigación gira en torno a un estricto hermetismo, este diario pudo establecer que el episodio se registró días atrás alrededor de las 6 sobre un tramo de la calle San Lorenzo del barrio Aredes de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un joven de 25 años con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo y con abundante pérdida de sangre.

De manera inmediata personal del Same se constituyó en el lugar y trasladó a la víctima al hospital "Oscar Orias", donde fue diagnosticada con traumatismo de tórax y heridas múltiples en pecho, abdomen, pierna y espalda.

Debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Por otra parte una fuente confió a este matutino que los investigadores siguen pistas firmes de que se trataría de una pelea por problemas de vieja data, aunque no descartan otras hipótesis.

Además, se estableció que el pasado martes los efectivos de la Brigada de Investigaciones dieron cumplimiento a una serie de allanamientos dispuesta por el fiscal que investiga el caso y que como resultado del operativo un hombre fue detenido.

Finalmente los efectivos policiales de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.