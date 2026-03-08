Messi pisa los 900 goles y quedó a 66 de Cristiano

Otro gol más para el 10 argentino! Marca uno y luego lo hace el otro. Y cada fin de semana es igual. Uno lo hace con Inter Miami y con la Selección Argentina, el otro con Al Nassr y con la Selección de Portugal. Y así hace años y años. El pasado sábado, Lionel Messi volvió a convertir con la camiseta de las "garzas" y sumó un tanto más a su cuenta personal. El astro rosarino quedó a uno solo de los 900 goles y recortó distancias con Cristiano Ronaldo en su pelea por ser el máximo goleador de la historia de este deporte.

Máximos goleadores de la historia: Cristiano Ronaldo: 965 goles; Lionel Messi: 899 goles y Josef Bican (Austria): 805 goles.

Messi le sigue los pasos a CR7, con margen amplio todavía, pero con la posibilidad siempre latente de recortar distancias ya que con el doblete de hoy llegó a 899 goles en 1.137 juegos disputados. Su último gol fue el 7 de marzo ante DC United, en la tercera jornada de la MLS.

En tanto, el delantero portugués es quien está a la cabeza de esta marca con 965 goles convertidos en 1,306 partidos disputados y ya convertido en el máximo anotador en la historia del fútbol, pero con la meta clara de llegar a las 1,000 anotaciones antes de terminar su carrera. Su último tanto fue este miércoles 25/2 con su equipo contra Al Najma, por la Saudi Pro League. De tal manera que el astro argentino está a 66 goles de alcanzar a Cristiano Ronaldo como el máximo anotador en la historia del fútbol y actualmente en el segundo puesto de la tabla de artilleros históricos.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano pegó de entrada: De Paul abrió la cuenta a los 17 minutos con un golazo, mientras que Messi amplió a los 27 con una definición de alto nivel tras un pase de Mateo Silvetti. Por su parte, DC United descontó en el complemento por intermedio de Tai Baribo.

La previa del encuentro había tenido un impacto mundial. El jueves, Messi y sus compañeros fueron homenajeados en Washington por la conquista del título 2025 de la MLS. Durante la ceremonia, el capitán argentino le entregó a Trump una pelota rosa y el club también le obsequió una camiseta con el número 47, en referencia a su condición de 47° presidente estadounidense.