Minería de Jujuy
Barrio Bajo La Viña
Instituto de Seguros de Jujuy
Consejo Provincial de Mujeres
Cedems
Ministerio de Salud
Sector Tabacalero
El tiempo en Jujuy
Monterrico
Colegio del Salvador
POR LOS CLUBES

El Cruce y la fuerte apuesta a los juveniles

El presidente Mogro confirmó que solo sumarán 2 refuerzos.

Domingo, 08 de marzo de 2026 23:28
RAÚL MOGRO (IZQ.) | EL DIRIGENTE DE DEPORTIVO EL CRUCE ANHELA HACER UN BUEN PAPEL EN EL TORNEO APERTURA.

A pocos días del arranque del Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol, El Cruce confirmó que mantendrá el proyecto Alexander Andrade apostando a los juveniles del club. Raúl Mogro, titular de las "pirañas", comentó ante El Tribuno de Jujuy que "institucionalmente estamos bien, ahora en lo futbolístico vamos bien en Primera, Inferiores y Escuelitas, aunque nos falta algo en el femenino, pero llegamos, tenemos tiempo. En 150 Hectáreas entrenan los chicos y en cancha José Gabriel cerca de la Tupac Amaru la Primera. Alexander Andrada sigue como DT en Primera y en Inferiores está Gonzalo Mendoza, Héctor Villarroel y otro más".

Mirando al horizonte, el dirigente admitió que "tenemos que mejorar el nivel futbolístico que a veces a los clubes chicos se nos complica, por no tener un espacio físico para entrenar más tranquilos. No estamos a la altura de Zapla o Talleres pero llegamos bien. Tenemos un proyecto desde 2025 que es trabajar con todos los chicos de las Inferiores y se vio en el último torneo corto donde jugamos con la Sub 19 y llegamos a semifinal. En cuánto a los pases habrá dos chicos que se irán sumando y sólo se fueron 2", agregando que "El Cruce es un club muy humilde, no tiene una Comisión grande, no tenemos ayuda y trato de llevarlo para adelante como podemos, es un esfuerzo propio, los profes y 'Rolo'. Es un esfuerzo grande por amamos al club. No cobramos una cuota y el que quiere trabajar tiene que poner mucho, hicimos una nueva Comisión con exjugadores. Sueño con llegar con los chicos a estar entre los 4 mejores del torneo".

Previo a la asamblea de la Liga dijo que "seguramente haya un cambio y creo que en lo económico influirá en todos los clubes. Espero que haya un consenso entre presidentes y delegados por el bien de los chicos y los clubes".

 

