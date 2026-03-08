8M: a qué hora es la marcha por el Día de la Mujer en Jujuy

Como cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de argentinas saldrán a las calles para defender las conquistas logradas y continuar la lucha por la igualdad de género, además de reclamar medidas frente a la violencia de género, la desigualdad laboral y la precarización que afecta a miles de mujeres. La decisión se tomó en la última asamblea transfeminista, de la que participaron feministas, organismos sociales, gremialistas y dirigentes de distintos espacios políticos, donde también se resolvió impulsar un cese de actividades en rechazo al actual gobierno libertario.

Sin embargo, el cambio de fecha generó críticas en redes sociales, ya que muchas señalaron que el lunes es día laboral y que “hoy más que nunca hay que cuidar los puestos de trabajo”. En paralelo, algunas agrupaciones se autoconvocaron para marchar el 8 de marzo, al considerar que es la fecha histórica de la conmemoración. Entre las consignas de este año figuran el rechazo a la reforma laboral recientemente aprobada, a la iniciativa que busca bajar la edad de punibilidad y a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado.

En Jujuy, la movilificación está confirmada para el lunes 9 de marzo a las 17 horas en la Plaza Belgrano. Bajo el lema “Contra la reforma laboral y la violencia de Milei. ¡En defensa de nuestros derechos y proyectos de vida!”, las organizaciones convocantes invitan a las asistentes a llevar su pañuelo y sumarse a la jornada de lucha en defensa de sus derechos. La convocatoria en la provincia se enmarca en las mismas consignas nacionales de rechazo a las políticas del gobierno libertario y en defensa de las conquistas históricas del movimiento de mujeres y diversidades.