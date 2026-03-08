"Ser mujer implica asumir distintos roles al mismo tiempo"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Jacqueline Méndez Mealla, administradora de El Tribuno de Jujuy, compartió una reflexión sobre el rol fundamental de las mujeres en la sociedad, el trabajo y en la vida familiar.

"Ser mujer implica muchas veces asumir distintos roles al mismo tiempo. Somos madres, hijas, trabajadoras, compañeras y sostén de nuestras familias. En ese camino aprendemos a enfrentar desafíos, superar obstáculos y seguir adelante con fortaleza", expresó.

Méndez Mealla destacó que uno de los pilares más importantes en la vida de muchas mujeres es la familia. "La familia y los hijos son un motor permanente. Son quienes nos impulsan a esforzarnos cada día, a buscar siempre un futuro mejor y a no bajar los brazos ante las dificultades", manifestó la administradora de nuestro medio.

Asimismo, señaló que el camino personal y profesional está lleno de aprendizajes. "En la vida todos atravesamos momentos difíciles y cometemos errores, pero también es ahí donde aprendemos, crecemos y nos fortalecemos. Cada experiencia nos enseña algo y nos permite seguir avanzando con más sabiduría".

En ese sentido, valoró también el compromiso y la dedicación de las mujeres en los espacios laborales. "Hoy vemos mujeres que trabajan, se capacitan, emprenden y lideran proyectos, demostrando que con esfuerzo, responsabilidad y convicción es posible alcanzar metas importantes".

Finalmente, dejó un mensaje especial para las mujeres jujeñas: "En este día quiero saludar a todas las mujeres, especialmente a aquellas que día a día luchan por sus sueños, cuidan de sus familias y enfrentan la vida con valentía. Sigamos adelante, aprendiendo de cada experiencia y construyendo un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestra sociedad".

PERIODISTAS | MARÍA EUGENIA MONTERO, GABRIELA Y LILIANA ALFARO.