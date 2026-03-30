24°
30 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Sierra Chica
Seguridad Vial
Minería
San Pedro
Cronograma de pagos
Ferigutti SRL
Centro de Zoonosis
SALTA
reforma laboral
Sierra Chica
Seguridad Vial
Minería
San Pedro
Cronograma de pagos
Ferigutti SRL
Centro de Zoonosis
SALTA
reforma laboral

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Punta Corral

Se produjo un deslizamiento en el camino a Punta Corral, rescatan a 20 personas

Las intensas lluvias que se produjeron anoche provocaron un deslizamiento dejando aisladas a 20 personas, entre ellas personal del SAME.

Lunes, 30 de marzo de 2026 12:11

Un operativo de rescate logró evacuar aproximadamente a 20 personas que quedaron atrapadas en el camino hacia Punta Corral, luego de un deslizamiento de tierra ocurrido durante la noche del domingo en el sector de Tumbaya. El alud, desencadenado por las intensas lluvias, afectó el tramo comprendido entre la localidad de Tumbaya y el primer calvario.

Entre las personas rescatadas se encontraban peregrinos que se dirigían al santuario y personal del SAME. Según informó la Dirección Provincial de Emergencias, el grupo permaneció varado durante la noche y fue asistido en la mañana de este lunes por Bomberos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios de Maimará. Pese a haber sufrido las inclemencias del clima y mojarse, las personas afectadas se encuentran en buen estado de salud.

Mientras tanto, el director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, confirmó a este medio que continuán recorriendo el camino para ver si quedó alguna otra persona varada por el deslizamiento ocurrido anoche, con la colaboración de  personal policial.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD