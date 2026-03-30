Se produjo un deslizamiento en el camino a Punta Corral, rescatan a 20 personas

Un operativo de rescate logró evacuar aproximadamente a 20 personas que quedaron atrapadas en el camino hacia Punta Corral, luego de un deslizamiento de tierra ocurrido durante la noche del domingo en el sector de Tumbaya. El alud, desencadenado por las intensas lluvias, afectó el tramo comprendido entre la localidad de Tumbaya y el primer calvario.

Entre las personas rescatadas se encontraban peregrinos que se dirigían al santuario y personal del SAME. Según informó la Dirección Provincial de Emergencias, el grupo permaneció varado durante la noche y fue asistido en la mañana de este lunes por Bomberos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios de Maimará. Pese a haber sufrido las inclemencias del clima y mojarse, las personas afectadas se encuentran en buen estado de salud.

Mientras tanto, el director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, confirmó a este medio que continuán recorriendo el camino para ver si quedó alguna otra persona varada por el deslizamiento ocurrido anoche, con la colaboración de personal policial.