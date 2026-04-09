Daniela Vélez al frente de la comisión de Ambiente

La Comisión de Ambiente en la Legislatura de Jujuy "es una de las más importantes", afirmó su flamante presidenta la diputada del PJ, Daniela Vélez. En su primera reunión de ayer, definió "una agenda con muchos proyectos" y aseguró que promoverá permanentemente "el trabajo en forma conjunta con todos los bloques a los efectos de lograr las mejores leyes para la provincia".

Calificó como "un honor" presidir dicha comisión en la cual se abordan cuestiones que interesan mucho a los jujeños. Quienes la integran "no sólo aportaremos proyectos de ley, sino también propuestas y todo lo necesario para debatir en el recinto y lograr los instrumentos que tiendan a proteger el ecosistema", sostuvo.

A la par del interés en la materia demostrado por el Gobierno provincial, "la Legislatura también vino trabajando sobre el tema. Esta comisión en los períodos anteriores dio muestra de una meritoria labor en ese sentido, somos una provincia pionera en cuestiones ambientales, así que vamos a seguir y más en esa línea".

La vicepresidencia de Ambiente quedó en manos de Miriam Burgos (FJC) y como secretario, Martín Fellner (PJ), también la integran Omar Gutiérrez, Mario Lobo, Angélica Castillo, Sofía Ternavasio, Natalia Morales, Claudia Sánchez Cantaberta, Kevin Ballesty, Iván Poncio y Estela Ríos.

Vélez afirmó que destinará más dedicación a su labor para profundizar en temas sobre los cuales vino trabajando, "el trabajo territorial va de la mano, no dejaré de estar ahí presente y escuchando a los jujeños para legislador en su favor", afirmó.