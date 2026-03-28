El fondo Burford dijo que analiza acudir a la Corte de los EEUU

Luego del histórico fallo a favor de la Argentina en el caso de la estatización de YPF, el fondo inglés Burford afirmó que analiza presentar una "revisión en pleno", acudir a la Corte Suprema de los EEUU y reclamar un arbitraje internacional, que suele realizarse en el Ciadi del Banco Mundial.

Por otra parte, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, estimó que la Corte de Apelaciones admitió que la Argentina "incumplió los estatutos de YPF y las promesas hechas a los inversores, pero concluyó que esas obligaciones no eran exigibles en Estados Unidos".

El fondo, que tuvo ayer una fuerte caída de la acción de más de 40%, anticipó "una amortización parcial de activos por la pérdida intermedia", pero subrayó que "su negocio principal sigue sólido y con capacidad de crecimiento".

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó ayer la sentencia de primera instancia del juicio por US$16.100 millones, lo que evita al país tener que hacer ese pago. Además, el fallo confirmó que YPF fue exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

"La principal firma global de financiación y gestión de activos enfocada en el ámbito legal, anuncia que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito (el 'Segundo Circuito' o la 'Corte') publicó ayer su opinión en el asunto YPF, con una mayoría del panel de tres jueces que revocó la sentencia del Tribunal de Distrito a favor de Petersen y Eton Park. El juez Cabranes disintió y habría confirmado la sentencia", dijo el comunicado.

Sobre la decisión del Segundo Circuito, el fondo inglés dijo que discutió "la violación consciente y flagrante por parte de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros" y remarcó cinco puntos:

- "Ninguna de las partes, incluida Argentina, disputa que Argentina violó los Estatutos de YPF";

-"La Argentina promocionó su compromiso de realizar una oferta pública de adquisición de las acciones de los accionistas minoritarios y proporcionar una salida compensada en caso de retomar el control de YPF";

-"La 'razón' de hacerlo era claramente asegurar a los inversores privados que estarían protegidos";

-"Bien puede ser que la República no hubiera podido recaudar 1100 millones de dólares de los ADR cotizados en la Nyse de YPF sin estas protecciones para los inversores";

-"El rechazo de la Argentina a honrar esas protecciones dos décadas después de haberlas hecho pone en duda la seguridad de la inversión extranjera en el país en términos más amplios".

Luego destacó que "la Corte tampoco aceptó los argumentos de la Argentina sobre forum non conveniens, un tema que fue foco de muchos inversores tras la audiencia oral del año pasado", agregó el comunicado y agregó: "Sin embargo, la mayoría sostuvo que el compromiso de la Argentina de realizar una oferta pública no era exigible por los accionistas que confiaron en él, en una notable abdicación del papel del Segundo Circuito como guardián de los derechos de los inversores de la Nyse. En esencia, la mayoría sostuvo que promesas como estas -centrales para el funcionamiento de los mercados de capitales estadounidenses- no necesariamente pueden hacerse cumplir".

La nota del fondo dice que "la mayoría también sostuvo que, aunque las demandas de Petersen y Eton Park no cuestionaban la expropiación en sí, estaban lo suficientemente relacionadas con la expropiación por parte de la Argentina como para que debieran haberse presentado en el proceso de compensación, un proceso singularmente mal diseñado para dar a los inversores estadounidenses el beneficio del acuerdo prometido en los Estatutos".