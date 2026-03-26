Jornada con eje en el agua

La Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy realizarán mañana la 1° Jornada por el Día Mundial del Agua, una actividad académica y de divulgación que reunirá a especialistas, investigadores y organismos vinculados a la gestión de los recursos hídricos para reflexionar sobre el cuidado, uso responsable y calidad del agua.

La jornada se llevará a cabo este 27 de marzo, de 15 a 20, en el Anfiteatro de la Facultad de Ingeniería, ubicado en calle Ítalo Palanca Nº10 de esta ciudad, bajo el lema "Donde fluye el agua crece la igualdad". La propuesta está destinada a estudiantes, docentes, profesionales y público interesado en la temática ambiental.

Se iniciará con palabras de bienvenida de las autoridades y luego la presentación del libro de educación ambiental para el agua "Explora tu río. Introducción a la educación y gestión ambiental del agua", elaborado por la doctora Marcela De Paul y Juan Pablo Villafañe, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Calidad de Agua de Ambientes de Altura de la Unju.

Durante la jornada se expondrán proyectos de investigación y experiencias vinculadas al uso sustentable del agua, entre ellos el proyecto "Agua pa' la vida", el programa EducAgua y trabajos del grupo HydroScience, orientados al estudio y mejora de la calidad del recurso hídrico. También se abordarán temas relacionados con innovación, gestión territorial, impacto ambiental y problemáticas actuales vinculadas a la contaminación.

Habrá exposiciones sobre drenaje ácido minero en la cuenca de Pozuelos, indicadores biológicos de calidad del agua en ríos de Yungas, presencia de microplásticos en cursos naturales, gestión de recursos hídricos en la provincia y planificación de obras de agua potable y saneamiento. También otros sobre procesos de potabilización, normas de calidad, uso responsable del agua, el rol del suelo en la regulación hídrica, la situación actual de la Ley de Glaciares y estudios bromatológicos sobre la calidad del agua en distintos puntos de la provincia.

Participarán docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, profesionales de organismos provinciales, especialistas del Conicet y técnicos de la empresa Agua Potable de Jujuy, entre otras instituciones. El objetivo es generar un espacio de intercambio académico y de concientización sobre la importancia del agua como recurso estratégico para el desarrollo sostenible, promoviendo el compromiso social con su cuidado y preservación.