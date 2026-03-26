Exportaciones aumentaron un 9,6% interanual

Las exportaciones de Argentina alcanzaron los US$13.208 millones en el primer bimestre de 2026, lo que implica un incremento interanual del 9,6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El crecimiento analizado por la consultora Politikon Chaco, basado en datos oficiales del Indec, estuvo impulsado tanto por un aumento en las cantidades despachadas como por una mejora en los precios internacionales.

En términos de volumen físico, el país exportó 23 millones de toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 6,8% interanual. Por su parte, los precios promedio de exportación experimentaron un alza del 2,6% respecto al año anterior.

A nivel regional, el reporte expuso que aunque la Región Pampeana continúa siendo el motor exportador del país al explicar el 65,9% del valor total (US$8.706 millones), fue la única región que creció por debajo del promedio nacional, con apenas un 1,2% de incremento.

En contraste, la región del NOA se destacó como la de mayor expansión relativa, con un salto del 52,5% interanual. Le siguieron en desempeño Cuyo con una suba del 18,6%, la Patagonia con un alza del 15,0% y el NEA que avanzó 11,6%.

La concentración de las ventas al exterior sigue siendo marcada: solo seis provincias generaron el 76,7% del total de las exportaciones argentinas en este bimestre.

Se trata de Buenos Aires con US$4.233 millones (32,0% del total), Santa Fe con US$2.416 millones (18,3%), Córdoba con US$1.475 millones (11,2%), Santa Cruz con US$792 millones (6,0%), Chubut con US$612 millones (4,6%) y Neuquén con US$598 millones (4,5%).