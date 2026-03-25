Berta Alonso será la primera entrevistada del ciclo 2026

La Secretaría de Cultura de la Provincia vuelve a apostar este año a uno de sus programas más ricos, como es "Maestros y discípulos", que se propone charlas a fondo con grandes personalidades de la cultura jujeña, y el público en vivo.

El primer encuentro de este año, el tercero consecutivo del ciclo, será el próximo lunes, con la arquitecta fundadora de la Fundación Recrear, Berta Alonso, en el CAJA (Centro de Arte Joven Andino), ubicado en Alvear 534, a las 20.

Ella es oriunda de Buenos Aire4s, se recibió de arquitecta en la Universidad de La Plata, y llegó con su marido a Jujuy a fines de la década de los 70', por cuestiones laborales, y no se fueron nunca más.

En nuestra provincia trabajó en la Secretaria de Planeamiento de la Provincia, en Diseño Parcelario de Catastro Dirección de Inmuebles y en la Empresa Constructora Berthi SRL de la que es socia gerente.

Su relación con el arte, y su apasionamiento, que puede o no tener que ver con su carrera, la llevó a crear en los '90, la Fundación Recrear, que hoy funciona en Otero 220, y es uno de los espacios más exquisitos para el arte plástico y también para encuentros musicales o poéticos, en la capital jujeña.

El objetivo de Recrear es el de contribuir a la difusión del patrimonio cultural. Inicialmente ha sido lo referente a la pintura colonial, tan numerosa e importante en Jujuy. Ese fue el fundamento que hace surgir la idea de creación del taller de reproducciones de pintura de época colonial, para con ellas montar exposiciones que junto a videos de los originales, folletos explicativos y visitas guiadas, permitan dar una idea lo más completa posible del rico patrimonio y así, motivar al público a prestar atención y sentir la necesidad del conocimiento y preservación del mismo.

En el Taller, además , se comenzaron a utilizar viejas técnicas del estofado, el dorado a la hoja y policromías, como así también el trabajo colectivo entre maestros pintores , talladores y aprendices.

Al tiempo de fundarse Recrear, fue muy alentadora la incorporación de jóvenes de la Fundación Dar.lo.cab,la cual, se ocupa de contener a niños y jóvenes en riesgo , intentando colaborar en que revaloricen su identidad, ayudando a su formación y dotándolos de capacitaciones para su desempeño laboral. Ellos se capacitaron para trabajar durante muchos años en este recinto.

La Fundación Recrear abrió sus puertas en noviembre de 1995. Se inició con tareas de investigación, recopilación de antecedentes y relevamiento del material en campo.

Luego se montó el taller de reproducciones, y se inició con la formación de los alumnos en: pintura, tallado en madera, técnicas de estofado, dorado a la hoja y policromías.

Los participantes recibieron becas de capacitación y los trabajos que reunían las condiciones requeridas, quedaban en la fundación para que sean adquiridos como contribución, para cubrir gastos de materiales, maquinarias y becas, y fundamentalmente lograr la sustentabilidad de la tarea, que permite hasta hoy continuar la labor.

A lo largo de todos estos años se realizaron numerosas exposiciones de las obras de la fundación en distintos lugares de la provincia y del país.

La fundación recibió numerosos reconocimiento de entidades nacionales.

Berta Alonso además fue desde 1997 hasta el 2000, directora del Museo Histórico Franciscano de Jujuy; y desde el 2003 al 2010, coordinadora del Programa de formación de GAL (Grupo de Acción Local) en provincia de Jujuy y su relación con Grupos de acción local español proyecto "Tejiendo redes" (tarea que continúa).