A 50 años del golpe de Estado de 1976, miles de personas saldrán hoy a las calles en todo el país para marchar por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En el centro porteño, la Plaza de Mayo será, una vez más, el punto de encuentro de columnas que partirán desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Organismos de derechos humanos, junto a organizaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales participarán de la convocatoria, que este año estará atravesada por la consigna "Que digan dónde están", un reclamo que, a cinco décadas del inicio de la última dictadura militar, sigue vigente.

Madres de Plaza de Mayo convocaron a toda la militancia a encontrarse en la puerta de la Casa de las Madres a las 13 en Hipólito Yrigoyen 1584 bajo el lema "Rebeldía y coraje porque la única lucha que se pierde es al que se abandona".

Está programado un acto político del que, según el póster de convocatoria, se espera que participe el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y su espacio "Movimiento Derecho al Futuro". Desde ese mismo punto, luego marcharán hacia Plaza de Mayo.

Abuelas de Plaza de Mayo junto a las organizaciones de Nietes de Caba y GBA e Hijos Capital concentrarán en Tacuarí y Avenida de Mayo a partir de las 14 para luego marchar hacia la Casa Rosada.

En tanto, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará una convocatoria diferenciada, con concentración desde las 13.30 en Diagonal Norte y Florida.

El Nuevo MAS, espacio político encabezado por Manuela Castañeira, se movilizará desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a partir de las 14. En un comunicado, la dirigente convocó al partido de Myriam Bregman y a sectores independientes de la izquierda a marchar en conjunto, formando una columna unificada.

Por su parte, La Cámpora hará una de las movilizaciones más extensas del día: partirá a las 7 desde la ex Esma (Avenida del Libertador y Besares), pasará por San José 1111 y luego se dirigirá hacia Plaza de Mayo.

La Unión Cívica Radical convocó a su militancia en el Comité Nacional en Alsina y Entre Río a las 13. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también participará de la marcha por el Día de la Memoria. El sindicato concentrará a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

A su vez, las dos CTA también dirán presente. Se concentrarán desde las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. "Seguimos gritando íNunca Más! Seguimos marchando por Memoria, Verdad y Justicia Seguimos de pie y en lucha por nuestros 30 mil compañeros y compañeras detenidos/desaparecidos", expresaron a través de redes sociales.

"Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia", expresó la Confederación General del Trabajo. Se encontrarán en Diagonal Sur y Bolívar a las 14 bajo el lema "Florecerán Pañuelos".