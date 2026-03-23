Mantarrayas Natación Jujuy se consagró como el mejor equipo en el Desafío Campo Alegre

En una jornada marcada por la exigencia física, la estrategia y el alto nivel competitivo, el equipo Mantarrayas se consagró como el mejor equipo de la 5° fecha del Circuito Regional NOA de Aguas Abiertas, disputado este sábado 21, en el dique Campo Alegre, La Caldera en Salta.

El “Desafío Campo Alegre”, de los más convocantes del calendario del norte argentino, reunió a más de 150 nadadores de distintas provincias norteñas, en pruebas de distancias participativas de 500m, 1000m y desafíos competitivos de 2, 4 y 6km.

Esta consagración denota el rendimiento colectivo, logrando posicionarse en lo más alto del ranking general por equipos.

Con una destacada participación en múltiples categorías, el equipo demostró consistencia, preparación y una fuerte identidad grupal, factores que le permitieron imponerse frente a competidores de toda la región. Los nadadores que se subieron al podio de sus categorías fueron: 3° Milo Ledesma (10), 3° Nehuén Terrazas (11), 1° Agostina Berruezo (13), 3° Julieta Humacata (13), 1° Antonio Reynoso Mayo (14), 2° Guadalupe Humeres (31), 3° Mariela Flores (50) y el Profesor y Coach del equipo: 1° Gonzalo Paredes.

Este logro refleja el nivel competitivo alcanzado por el equipo, como también el crecimiento sostenido de las aguas abiertas en el NOA, donde cada vez más nadadores se suman a este tipo de desafíos.

Mantarrayas Natación Jujuy (como se los puede encontrar en Instagram) realiza sus entrenamientos de lunes a viernes, en Club Tiro, Gimnasia y Esgrima, ubicado en calle José de la Iglesia 1550, de la capital jujeña. Mientras que los fines de semana, realizan sus actividades en el Dique La Ciénaga, en la ciudad de El Carmen.

En este contexto, la actuación de Mantarrayas marca un punto de referencia en la disciplina, posicionándose como uno de los equipos más diversos y protagonistas del circuito regional.