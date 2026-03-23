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Barrio San Pedrito

Asalto a mano armada en barrio San Pedrito

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo  en el local ubicado en Avenida Almirante Brown y Puna.

Lunes, 23 de marzo de 2026 11:26

Un robo con arma de fuego tuvo lugar en la madrugada del domingo en una pizzería del barrio San Pedrito, en la capital jujeña. El asaltante, que actuó solo y a cara descubierta, ingresó al local ubicado en la esquina de Puna y Avenida Almirante Brown y amenazó al propietario para llevarse la recaudación del día.

Según la denuncia radicada posteriormente, el dueño del comercio,  se encontraba ultimando las tareas de cierre junto a un familiar cuando el delincuente abrió la puerta e irrumpió en el local exhibiendo un arma de fuego. El asaltante logró sustraer aproximadamente 150 mil pesos de la caja registradora antes de darse a la fuga en dirección desconocida. Afortunadamente, no se registraron heridos.

El episodio quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del comercio, lo que se convirtió en una pieza clave para la investigación. Fuentes policiales confirmaron que, si bien el individuo no fue detenido en el momento del hecho, ya se encuentra plenamente identificado y se estima que su aprehensión sería inminente. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 6ª, mientras que personal policial había acudido al lugar tras un llamado al 911.

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