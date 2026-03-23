Miles de sampedreños disfrutaron del “Domingo a la Plaza”

La municipalidad de San Pedro puso en marcha una nueva edición de “Domingo a la Plaza”, programa orientado al esparcimiento familiar que congregó a una importante cantidad de vecinos en la Plaza General Belgrano. La jornada, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano, buscó facilitar el acceso gratuito a actividades lúdicas y espectáculos en el espacio público.

Al respecto, la subsecretaria de Cultura y Turismo, Norma Massa, destacó la continuidad del proyecto y la incorporación de nuevas estructuras recreativas: “Es el tercer año consecutivo que se realiza, con mucha energía, con muchos niños, con un atractivo nuevo que son los juegos grandes; realmente los chicos los disfrutan más porque es novedad para ellos”, señaló la funcionaria.

La grilla incluyó las presentaciones de Marianette, Grupo Chaya y Urion, junto a la tradicional "Kermés Cultural de la Alegría". Desde la organización informaron que la planificación contempla que las próximas ediciones se trasladen a puntos estratégicos como "Mi Plaza" o la "Plaza de la Integración", manteniendo una frecuencia mensual sujeta al calendario de eventos regionales, como la próxima ExpoYunga.