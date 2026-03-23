15°
23 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Trump
Zoonosis
Irán
Sembrando conciencia
Cocaína
Gran Hermano
Seccional 1º
Miley Cyrus
Gimnasia
Rubén Rivarola
Trump
Zoonosis
Irán
Sembrando conciencia
Cocaína
Gran Hermano
Seccional 1º
Miley Cyrus
Gimnasia
Rubén Rivarola

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Miles de sampedreños disfrutaron del “Domingo a la Plaza”

La iniciativa de carácter gratuito inició su tercer ciclo consecutivo en la Plaza General Belgrano con una variada agenda recreativa y cultural.

Lunes, 23 de marzo de 2026 15:28

La municipalidad de San Pedro puso en marcha una nueva edición de “Domingo a la Plaza”, programa orientado al esparcimiento familiar que congregó a una importante cantidad de vecinos en la Plaza General Belgrano. La jornada, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano, buscó facilitar el acceso gratuito a actividades lúdicas y espectáculos en el espacio público.

Al respecto, la subsecretaria de Cultura y Turismo, Norma Massa, destacó la continuidad del proyecto y la incorporación de nuevas estructuras recreativas: “Es el tercer año consecutivo que se realiza, con mucha energía, con muchos niños, con un atractivo nuevo que son los juegos grandes; realmente los chicos los disfrutan más porque es novedad para ellos”, señaló la funcionaria.

La grilla incluyó las presentaciones de Marianette, Grupo Chaya y Urion, junto a la tradicional "Kermés Cultural de la Alegría". Desde la organización informaron que la planificación contempla que las próximas ediciones se trasladen a puntos estratégicos como "Mi Plaza" o la "Plaza de la Integración", manteniendo una frecuencia mensual sujeta al calendario de eventos regionales, como la próxima ExpoYunga.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD