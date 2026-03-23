Avanzan obras en tres conexiones claves entre barrios de San Salvador

Cinco escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy registran importantes avances en sus obras de puesta en valor, mientras que una ya fue finalizada y otras continúan en ejecución en distintos puntos de la ciudad.

Las intervenciones se desarrollan actualmente en el tramo que conecta el centro con el barrio El Chingo, desde calle San Martín hasta calle 11 de Junio; en la conexión entre barrio Gorriti, en la intersección de avenida El Éxodo y calle Campero, y barrio Alto Gorriti, sobre calle Santa Catalina; y en la escalera ubicada en la intersección de avenida El Éxodo y calle República de Siria, también en barrio Gorriti.

Estas obras forman parte del plan de puesta en valor de siete escaleras urbanas que lleva adelante la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV).

El secretario de Infraestructura, José Suárez, destacó el avance de las intervenciones tras una recorrida técnica. “Visitamos estas tres escaleras junto a arquitectos de la Secretaría que llevaron adelante las propuestas de mejora”, señaló. En ese sentido, explicó que “los trabajos se enfocan principalmente en la ejecución de estructuras de hormigón, con el objetivo de resolver problemáticas pluviales mediante obras complementarias como cordón cuneta”.

Asimismo, el funcionario detalló que “las intervenciones incluyen la optimización de los escalones para mejorar la transitabilidad, además de la incorporación de equipamiento urbano e iluminación, con el fin de reforzar la seguridad en el uso cotidiano de estos espacios”.

Obras activas en escaleras de la capital jujeña

En la conexión del centro con el barrio El Chingo, desde calle San Martín hasta calle 11 de Junio, las obras registran un 55% de avance. Allí se ejecutan trabajos de cordón cuneta, reparación de carpetas y revoques en paredes, mientras se preparan los soportes para la instalación de barandas metálicas. También está prevista la ejecución de caminerías y veredas.

En la escalera ubicada en la intersección de avenida El Éxodo y calle República de Siria, en barrio Gorriti, el avance es del 50%. En este punto se realizó la demolición de la estructura existente y la construcción de una nueva escalera de hormigón, que incluirá además muros de contención. También se prevé la ejecución de veredas, cordón cuneta en el ingreso superior y la conformación de un canal de desagüe pluvial.

Por su parte, en la escalera que conecta barrio Gorriti —en la intersección de avenida El Éxodo y calle Campero— con barrio Alto Gorriti, sobre calle Santa Catalina, los trabajos alcanzan un 18% de avance. Allí se proyecta la ejecución de veredas y cordón cuneta en el ingreso superior.

Otras dos intervenciones en curso corresponden a las escaleras que conectan el barrio Villa San Martín con el centro —entre calles Goyechea, San Martín, Patricias Argentinas y Fascio—, donde el avance alcanza el 90%; y las que vinculan el barrio Villa Belgrano, en calle Santa María de Oro, con calle Lavalle, en el barrio Centro, con un progreso similar.

Inauguraciones y proyección de nuevas obras

En cuanto a las próximas etapas, Suárez adelantó que “tenemos proyectado intervenir cinco escaleras más en los próximos meses, dando continuidad a esta política de mejora de la infraestructura urbana”. Además, anticipó que “en las próximas semanas se realizará la inauguración de las escaleras correspondientes a esta primera etapa”.

Finalmente, el secretario remarcó: “Seguimos trabajando en distintos puntos de la provincia con el objetivo de mejorar la conectividad, facilitar la circulación y aportar mayor calidad de vida a los jujeños”.