Cayó "El Jefe" en Mariano Moreno: tenía pedido de captura y le secuestraron tres celulares robados

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (UR1) detuvieron en la madrugada de hoy a un hombre de 42 años en el barrio Mariano Moreno. El procedimiento se desencadenó luego de que las cámaras del 911 alertaran sobre un individuo que intentaba trepar las rejas de un Centro de Adultos Mayores, ubicado en la intersección de avenida Horacio Guzmán y Perú.

Al llegar al lugar, la unidad Zorro 5 interceptó a un primer sospechoso, quien manifestó que solo cumplía un "encargo" de su empleador. Momentos más tarde, apareció en escena quien sería su jefe. Al verificar sus datos en el sistema C.I.A.C., los agentes confirmaron que el hombre tenía una Solicitud de Paradero por Comparendo activa en el Sistema Federal (SI.F.CO.P), por lo que quedó inmediatamente bajo custodia policial.

Ya en la Seccional 30, las autoridades le secuestraron tres teléfonos celulares de las marcas Motorola, Xiaomi y Samsung. El detenido no pudo desbloquear los dispositivos y cayó en constantes contradicciones acerca de su origen. Tanto el aprehendido como los equipos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga si los teléfonos fueron sustraídos en hechos delictivos cometidos en la zona.