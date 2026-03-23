Trump anunció una tregua de cinco días con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal “por un período de cinco días” de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán, a la vez que calificó como “profundas y constructivas” las negociaciones mantenidas en las últimas 48 horas para resolver las hostilidades en el Golfo.

“Me complace informar que Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, señaló Trump.

En un mensaje difundido en su red social Trump añadió: “Basándome en el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes e infraestructuras energéticas durante un período de cinco días, siempre que se cumplan las reuniones y discusiones en curso”.

El pasado sábado desde la Casa Blanca se le había dado un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a bombardeos contra instalaciones energéticas, pero las tensiones se diluyeron ante el mensaje en el que Trump anuncia con optimismo una posible paz en Medio Oriente.