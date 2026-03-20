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Información general

Continua el corte en Ruta Nº 9

Un colectivo quedo varado esta mañana en la ruta nacional 9, a la altura de la morgue de Alto Comedero. 

Viernes, 20 de marzo de 2026 13:02

El hecho vial sigue afectando a la circulación normal, principalmente de los colectivos urbanos, por esta razón de parte de Dirección de transito piden evitar la zona. De lo contrario respetar las indicaciones que están dando en el lugar el personal de tránsito para evitar incidentes.

La medida afecta la circulación en sentido norte-sur y obliga a realizar desvíos preventivos.

Por último  se solicita a los automovilistas transitar con extrema precaución y circular a velocidad reducida manteniendo la distancia de frenado.

 

 

 

 

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