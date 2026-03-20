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ANMAT

Prohíben la venta de un repelente de insectos

Se trata de un producto ilegítimo con inscripciones íntegramente en idioma chino que no cuenta con inscripción sanitaria.

Viernes, 20 de marzo de 2026 11:40

ANMAT informa que, a partir de la Disposición Nº 1476/26, se prohíbe el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del producto:

“Repelente de insectos” de la marca “OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino.
La medida fue tomada luego de detectar que el producto en cuestión no contaba con la inscripción sanitaria ante esta Administración Nacional y luego de que la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., que figura como titular de la marca, reconoció no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del mismo.

Al no poder garantizar la seguridad y eficacia del producto mencionado, ANMAT ordenó prohibirlo con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios.

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