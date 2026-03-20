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Bolivia

Cierran el paso por chalanas a Bolivia

El Gobierno tarijeño cerrara las fronteras por 48 horas.

Viernes, 20 de marzo de 2026 11:53

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija emitió el decreto 010/2026 de auto de buen gobierno que dispone medidas y restricciones a partir de la medianoche del sábado hasta las 24 horas del domingo.

Cabe recordar que  este domingo 22 de marzo se realzan las elecciones subnacionales en la ciudad de Tarija. En tal sentido se instruye a las fuerzas armadas instruir a las cooperativas fluviales la suspensión del transporte de chalanas. Estas acciones buscan garantizar una gestión transparente y participativa.

“El propósito es evitar que ciudadanos que no viven en el municipio y departamento vengan a votar (…) recordemos que se eligen autoridades locales y la decisión debe estar en manos de los ciudadanos que viven en el municipio”, expresó Franz Gutierrez subgobernador de Bermejo.

La autoridad informó que las disposiciones del auto de buen gobierno ya se encuentran publicadas en la gaceta departamental y se conmina a las fuerzas armadas y policía hacer cumplir estas determinaciones.

 

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