Se hizo pasar por cliente, probó una moto y huyó

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (UR7) lograron recuperar una motocicleta Honda Titán 150cc que había sido sustraída bajo la modalidad de engaño en una concesionaria ubicada sobre la colectora de la Ruta 9.

Según informaron fuentes policiales, el delincuente se presentó en el local junto a un cómplice, simulando interés en la compra de un rodado. Bajo esa premisa, solicitó realizar una “prueba de funcionamiento”. Tras más de una hora sin que el sujeto regresara con la moto, el propietario del comercio dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

Con los datos aportados por la víctima y una fotografía del sospechoso, las unidades conocidas como Zorro-7 identificaron rápidamente al protagonista: un joven de 20 años, con un amplio prontuario en el ambiente delictivo por robos de similares características.

A partir de allí, los uniformados desplegaron una intensa tarea investigativa y rastrillajes por distintos sectores. Luego de recibir información sobre que el sospechoso se dirigía hacia la zona de los diques, se montó un operativo cerrojo que culminó en el mirador del Dique Los Alisos. En el lugar, los efectivos interceptaron al malviviente junto a otras dos personas y recuperaron la motocicleta sustraída.

Al consultar el sistema C.I.A.C., se confirmó que el demorado contaba con dos pedidos de comparendo vigentes por el delito de robo. Por disposición del Ayudante Fiscal, se procedió a la demora preventiva del sujeto y al secuestro del rodado, siendo ambos trasladados a la Seccional 62.