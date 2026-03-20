25°
20 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Precio del combustible
Día de la Memoria
Mariano Moreno
Leona
Conflicto en Medio Oriente
Anmat
Cierran el paso
salud
robo
Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”
Precio del combustible
Día de la Memoria
Mariano Moreno
Leona
Conflicto en Medio Oriente
Anmat
Cierran el paso
salud
robo
Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1420.00

3884873397
PUBLICIDAD
Los Lapachos

Derrapó una camioneta en los lapachos

Perdió el control y quedo atrapado en la zanja.

Viernes, 20 de marzo de 2026 14:33

Un hecho vial se registró esta mañana en la ruta provincial Nª43 a 200 metros del acceso principal de Los Lapachos.

Según fuentes consultadas por nuestro diario la camioneta de marca Toyota Hilux, se encontraban el sentido Lapachos - Pampa vieja en la ciudad de Monterrico. Cuando desafortunadamente  el conductor perdió el control, cruzó de carril y quedó desembocando  en el canal de riego de la zona

El personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las tareas correspondientes. Se registraron solo daños materiales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD