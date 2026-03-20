Derrapó una camioneta en los lapachos

Un hecho vial se registró esta mañana en la ruta provincial Nª43 a 200 metros del acceso principal de Los Lapachos.

Según fuentes consultadas por nuestro diario la camioneta de marca Toyota Hilux, se encontraban el sentido Lapachos - Pampa vieja en la ciudad de Monterrico. Cuando desafortunadamente el conductor perdió el control, cruzó de carril y quedó desembocando en el canal de riego de la zona

El personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las tareas correspondientes. Se registraron solo daños materiales.