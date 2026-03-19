Dirigentes peronistas visitaron Palpalá y destacaron la necesidad de fortalecer la unidad

En la ciudad de Palpalá, el intendente Rubén Eduardo Rivarola recibió a los dirigentes peronistas Javier García y María Higonet, en el marco de un encuentro de diálogo orientado a analizar las problemáticas que atraviesan las familias de la comunidad.

Según expresó el jefe comunal, la visita permitió generar un espacio de intercambio de miradas sobre la realidad cotidiana, poniendo en común preocupaciones y posibles líneas de trabajo conjunto. En ese sentido, Rivarola destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la participación y la construcción política.

“El desafío es trabajar en la unidad del peronismo y consolidar un proyecto político sólido que responda a las necesidades reales de nuestra gente”, señaló el intendente tras la reunión.

Asimismo, remarcó que junto a los dirigentes se coincidió en la necesidad de avanzar en una agenda común que promueva políticas públicas orientadas a construir una comunidad “más justa y solidaria”, con eje en el desarrollo local.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que buscan consolidar vínculos dentro del peronismo jujeño, promoviendo la articulación entre distintos referentes y espacios políticos.